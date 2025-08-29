Молдовська депутатка розповіла, як Кишинів ставиться до руху в ЄС окремо від України

Депутатка парламенту Молдови від керівної партії PAS Іна Кошеру вважає, що Київ та Кишинів мають разом відкрити перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу, а після цього їхній поступ у євроінтеграції може відрізнятись.

Про це вона сказала в інтервʼю "Європейській правді".

За словами Кошеру, уряд і парламент Молдови поділяють думку, що "практичні переговори за першим кластером, з фундаментальних питань", Кишинів має починати разом з Києвом.

Вона додала, що у Молдові велись дискусії про відкриття першого кластера швидше за Україну, аби надіслати сигнал проєвропейському електорату перед парламентськими виборами 28 вересня.

"Але до дня виборів, 28 вересня, залишився тільки один місяць. Передвиборча кампанія вже триває. І я не думаю, що до дня голосування ми зможемо розпочати переговори з ЄС", – сказала депутатка.

Водночас, розповіла Кошеру, після відкриття першого переговорного кластера рух України і Молдови в ЄС "залежатиме від результатів, які ми будемо демонструвати".

"Якщо Україна або Молдова швидше досягне успіхів у переговорах, то кожна з країн зможе окремо від іншої закрити якісь переговорні глави або домовитися про відкриття нових переговорних кластерів. Але для відкриття першого кластера ми збережемо той самий формат, який ми мали з 2022 року", – додала вона.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але пізніше підтримка цієї ідеї знову ослабла.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Час для переговорів про вступ. ЄС не має ховатися за вето Орбана для покарання України.