Молдовский депутат рассказала, как Кишинев относится к движению в ЕС отдельно от Украины

Депутат парламента Молдовы от правящей партии PAS Ина Кошеру считает, что Киев и Кишинев должны вместе открыть первый кластер в переговорах о вступлении в Европейский Союз, а после этого их продвижение в евроинтеграции может отличаться.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По словам Кошеру, правительство и парламент Молдовы разделяют мнение, что "практические переговоры по первому кластеру, по фундаментальным вопросам" Кишинев должен начинать вместе с Киевом.

Она добавила, что в Молдове велись дискуссии об открытии первого кластера быстрее Украины, чтобы послать сигнал проевропейскому электорату перед парламентскими выборами 28 сентября.

"Но до дня выборов, 28 сентября, остался только один месяц. Предвыборная кампания уже продолжается. И я не думаю, что ко дню голосования мы сможем начать переговоры с ЕС", – сказала депутат.

В то же время, рассказала Кошеру, после открытия первого переговорного кластера движение Украины и Молдовы в ЕС "будет зависеть от результатов, которые мы будем демонстрировать".

"Если Украина или Молдова быстрее достигнет успехов в переговорах, то каждая из стран сможет отдельно от другой закрыть какие-то переговорные главы или договориться об открытии новых переговорных кластеров. Но для открытия первого кластера мы сохраним тот же формат, который был с 2022 года", – добавила она.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но позже поддержка этой идеи снова ослабла.

