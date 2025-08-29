В партии Санду говорят, что разработали план интеграции Приднестровья

Депутат парламента Молдовы от правящей партии PAS Ина Кошеру сказала, что молдовские власти разработали план интеграции непризнанного Приднестровья, где с 1990-х годов находятся российские войска.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Кошеру рассказала, что молдовская сторона сейчас более оптимистично оценивает ситуацию с Приднестровьем прежде всего потому, что Россия больше не поставляет туда газ через Украину.

"Бюджет Приднестровья, который позволял существовать администрации этого региона, формировали из нескольких основных источников, и ключевым были доходы с продажи в Молдову электроэнергии, произведенной из "бесплатного" российского газа. Теперь они не могут продавать такое электричество и не имеют денег на существование", – пояснила она.

Депутат признала, что Кишинев до сих пор имеет определенную энергетическую зависимость от Приднестровья, но она постепенно снижается.

"У Приднестровья нет пути выжить без нас. Поэтому мы уже подготовили план, как интегрировать этот регион, как начать платить там зарплаты, и они знают об этом плане. Это правительственный проект, который мы сейчас обсуждаем. Он называется "План реинтеграции Приднестровского региона", – рассказала Кошеру.

По ее словам, реинтеграция Приднестровья в Молдову будет стоить очень дорого, но в случае победы проевропейских сил на выборах 28 сентября "изменения в Приднестровском регионе произойдут очень быстро".

Отметим, что Кишинев последовательно выступает против силовых сценариев реинтеграции Приднестровья.

Также молдовская сторона длительное время декларирует, что вступление Молдовы в Европейский Союз может предшествовать реинтеграции Приднестровья.

Читайте полную версию интервью с Иной Кошеру: "У нас уже есть план, как интегрировать Приднестровье".