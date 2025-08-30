Польща мобілізувала "усі наявні сили" через масовану атаку РФ на Україну

У ніч проти 30 серпня у зв’язку з повітряними ударами Росії по регіонах України у Польщі заявили, що мобілізували "усі наявні сили" для захисту свого повітряного простору.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У ніч проти 30 серпня Польща підіймала авіацію у зв’язку з російською атакою по українських регіонах.

"Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач Збройних сил мобілізував усі наявні сили та ресурси, що знаходяться в його розпорядженні, вилетіли бойові винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в режим підвищеної готовності", – зазначили польські військові.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, "особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки", заявили у командуванні.

Внаслідок нічного російського обстрілу проти 30 серпня на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Також Росія завдала масованих комбінованих ударів по Дніпру та Запоріжжю.

Востаннє Польща підіймала авіацію у ніч проти 28 серпня. Тоді у столиці України загинули щонайменше 23 людей, серед них – четверо дітей.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

А Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.