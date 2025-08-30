Польша мобилизовала "все имеющиеся силы" из-за массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 30 августа в связи с воздушными ударами России по регионам Украины в Польше заявили, что мобилизовали "все имеющиеся силы" для защиты своего воздушного пространства.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В ночь на 30 августа Польша подняла авиацию в связи с российской атакой по украинским регионам.

"В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал все имеющиеся силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении, вылетели боевые истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности", – отметили польские военные.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, "особенно в районах, прилегающих к зоне опасности", заявили в командовании.

В результате ночного российского обстрела против 30 августа в Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Также Россия нанесла массированные комбинированные удары по Днепру и Запорожью.

Последний раз Польша поднимала авиацию в ночь против 28 августа. Тогда в столице Украины погибли по меньшей мере 23 человека, среди них – четверо детей.

Российский обстрел осудили ряд европейских государств.

А Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.