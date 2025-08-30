Естонія наполягає на конфіскації заморожених активів РФ та передачі коштів Україні

Європейський Союз повинен конфіскувати понад 200 млрд євро заморожених активів Росії на території ЄС та передати їх Україні.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед початком неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає "Європейська правда".

Заморожені активи РФ мають бути конфісковані та передані Україні, переконані в Естонії.

"Ми маємо конфіскувати заморожені російські активи й використати ці гроші для України. Ми говоримо про понад 200 мільярдів євро, які є у Європи, і немає жодних причин, чому ми не можемо взяти ці кошти й передати їх Україні", – наполягає Тсахкна.

Він зауважив, що для підтримки України потрібні величезні кошти, і ця підтримка має тривати довго.

"Немає жодних юридичних причин, чому ми не можемо цього зробити. Є лише політична причина, і немає консенсусу. Тому сьогодні ми будемо обговорюваии ці можливості, і Естонія справді наполегливо просуває рішення про конфіскацію заморожених російських активів і початок їх використання", – пояснив естонський міністр.

"Я дуже добре розумію бельгійський уряд, адже у них понад 200 мільярдів заморожених активів, і вони не можуть ризикувати наодинці, якщо у майбутньому виникнуть проблеми. Тому нам потрібно сформувати коаліцію і знайти механізми, щоб зняти ризики для Бельгії", – продовжив він.

Тсахкна додав, що "занепокоєння Бельгії є цілком легітимними, але вони не пов’язані з юридичними причинами".

"Це набагато більше питання політичної волі. І ми, як партнери в коаліції охочих (як би ми її не називали), повинні знайти способи підтримати Бельгію і виробити заходи для зменшення ризиків", – підсумував він.

"Росія, звичайно, божеволіє через ці гроші. Вона їх потребує.. Агресор повинен заплатити", – переконаний Маргус Тсахкна.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас заявила перед початком неформального засідання міністрів у Копенгагені, що заморожені активи не можна повертати РФ після перемир’я без виплати репарацій.

"Ми просуваємо роботу над російськими замороженими активами, щоб сприяти обороні та відбудові України", – заявила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Раніше повідомлялося, що ЄС може створити фонд, який спростить передачу майже 200 млрд євро активів РФ для відбудови України.

