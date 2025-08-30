Эстония настаивает на конфискации замороженных активов России и передаче средств Украине

Европейский Союз должен конфисковать более 200 млрд евро замороженных российских активов на территории ЕС и передать их Украине.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна перед началом неформального заседания глав МИД ЕС в Копенгагене 30 августа, передаёт "Европейская правда".

В Эстонии убеждены, что замороженные активы РФ должны быть конфискованы и переданы Украине.

"Мы должны конфисковать замороженные российские активы и использовать эти деньги для Украины. Речь идёт о более чем 200 миллиардах евро, которые находятся в Европе, и нет никаких причин, почему мы не можем взять эти средства и передать их Украине", – настаивает Цахкна.

Он отметил, что для поддержки Украины необходимы огромные ресурсы, и эта поддержка должна продолжаться долго.

"Нет никаких юридических причин, почему мы не можем этого сделать. Есть только политическая причина – отсутствие консенсуса. Поэтому сегодня мы будем обсуждать эти возможности, и Эстония действительно настойчиво продвигает решение о конфискации замороженных российских активов и начале их использования", – пояснил эстонский министр.

"Я очень хорошо понимаю бельгийское правительство, ведь у них более 200 миллиардов замороженных активов, и они не могут рисковать в одиночку, если в будущем возникнут проблемы. Поэтому нам нужно сформировать коалицию и найти механизмы, чтобы снять риски для Бельгии", – продолжил он.

Цахкна добавил, что "опасения Бельгии вполне легитимны, но они не связаны с юридическими причинами".

"Это в гораздо большей степени вопрос политической воли. И мы, как партнёры по коалиции желающих (как бы мы её ни называли), должны найти способы поддержать Бельгию и выработать меры по снижению рисков", – подвёл итог министр.

"Россия, конечно, сходит с ума из-за этих денег. Они ей нужны… Агрессор должен заплатить", – убеждён Маргус Цахкна.

Как сообщала "Европейская правда", высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила перед началом неформального заседания министров в Копенгагене, что замороженные активы нельзя возвращать РФ после перемирия без выплаты репараций.

"Мы продвигаем работу над российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", – заявила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, ЕС может создать фонд, который упростит передачу почти 200 млрд евро активов РФ для восстановления Украины.