Німеччина відкидає пропозицію Єврокомісії щодо санкцій проти Ізраїлю

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна поки що не погодиться з пропозицією Європейської комісії щодо введення санкцій проти Ізраїлю за гуманітарну ситуацію в секторі Гази.

Його слова цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що заплановане призупинення співпраці в рамках програми фінансування досліджень "Горизонт Європа" є заходом, який навряд чи матиме вплив на політичні рішення Ізраїлю та військові дії в секторі Газа.

Відтак за його словами,Німеччина не особливо переконана в доцільності цих пропозицій та наголосив, що його країна замість цього обмежує поставки зброї до Ізраїлю.

"Я вважаю, що це дуже цілеспрямований захід, який є дуже важливим і дуже необхідним", – сказав він.

Вадефуль пояснив це тим, що таке рішення спрямоване конкретно на військові дії, а наукове співробітництво, навпаки, є корисним.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

Читайте також: Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі