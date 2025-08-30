Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна пока не согласится с предложением Европейской комиссии о введении санкций против Израиля за гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что запланированное приостановление сотрудничества в рамках программы финансирования исследований "Горизонт Европа" является мерой, которая вряд ли повлияет на политические решения Израиля и военные действия в секторе Газа.

Поэтому, по его словам, Германия не особенно убеждена в целесообразности этих предложений и подчеркнул, что его страна вместо этого ограничивает поставки оружия в Израиль.

"Я считаю, что это очень целенаправленная мера, которая является очень важной и очень необходимой", – сказал он.

Вадефуль объяснил это тем, что такое решение направлено конкретно на военные действия, а научное сотрудничество, наоборот, является полезным.

Напомним, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.

