У Швеції розчаровані, що ЄС не може домовитись про передачу заморожених активів РФ Україні

Європейський Союз наразі не спроможний ухвалити рішення про передачу заморожених активів Росії на користь України.

Таку оцінку висловила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард на полях неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає "Європейська правда".

Швеція розчарована неспроможністю держав ЄС вирішити питання конфіскації заморожених росактивів.

"Я дуже розчарована тим, що ЄС не здатний ухвалювати рішення щодо заморожених активів (Росії – ред.), щоб гарантувати, що Україна зможе їх використовувати", – заявила Стенегард.

Вона підкреслила, що "цілком очевидно, що Росія не хоче зупиняти війну, і тому маємо посилити тиск на Росію".

"Тож нам потрібно ухвалити 19-й пакет санкцій, а також просуватися вперед у процесі вступу України до ЄС", – переконана шведська міністерка.

Як повідомляла "Європейська правда", так само на конфіскації заморожених активів РФ та передачі коштів Україні наполягає Естонія.

Своєю чергою, Литва наголосила на наявності юридичних механізмів для конфіскації.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас заявила перед початком неформального засідання міністрів у Копенгагені, що заморожені активи не можна повертати РФ після перемир’я без виплати репарацій.

"Ми просуваємо роботу над російськими замороженими активами, щоб сприяти обороні та відбудові України", – заявила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.