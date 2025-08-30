В Швеции разочарованы, что ЕС не может договориться о передаче замороженных активов РФ Украине

Европейский Союз на данный момент не способен принять решение о передаче замороженных российских активов в пользу Украины.

Такую оценку выразила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на полях неформального заседания глав МИД ЕС в Копенгагене 30 августа, передаёт "Европейская правда".

Швеция разочарована неспособностью стран ЕС решить вопрос конфискации замороженных российских активов.

"Я очень разочарована тем, что ЕС не способен принимать решения относительно замороженных активов (России – ред.), чтобы гарантировать, что Украина сможет их использовать", – заявила Стенергард.

Она подчеркнула, что "совершенно очевидно, что Россия не хочет останавливать войну, и поэтому мы должны усилить давление на Россию".

"Нам необходимо принять 19-й пакет санкций, а также продвигаться вперёд в процессе вступления Украины в ЕС", – уверена шведская министр.

Как сообщала "Европейская правда", ранее с призывом о конфискации замороженных активов РФ и передаче средств Украине выступала Эстония.

В свою очередь, Литва подчеркнула наличие юридических механизмов для конфискации.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила перед началом неформального заседания министров в Копенгагене, что замороженные активы нельзя возвращать РФ после перемирия без выплаты репараций.

"Мы продвигаем работу над российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", – заявила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.