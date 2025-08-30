Литва посилює охорону кордону з РФ та Білоруссю бар’єрами на дорогах

Литовська армія встановила бар'єри для посилення безпеки кордону на дорогах, якими не користуються, поблизу пунктів прикордонного контролю з Росією та Білоруссю.

Про це оголосила армія країни у суботу, 30 серпня, передає LRT, пише "Європейська правда".

За словами військових, це частина запланованих заходів протидії мобільності для оборонної лінії Балтії.

"Встановлені бар'єри є лише частиною великої інтегрованої картини. Ми починаємо на тактичному рівні – конкретні перешкоди на кордоні – і пізніше об'єднаємо весь інженерний сценарій в єдину концептуальну систему", – заявив командувач литовської армії генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Зуби дракона", які використовуються для встановлення бар'єрів, були розміщені на дорогах у не використовуваних пунктах прикордонного контролю та в легкодоступних місцях поблизу доріг у використовуваних пунктах прикордонного контролю, щоб у разі потреби їх можна було швидко розгорнути.

Заходи щодо посилення охорони кордону вже вжито на невикористовуваних пунктах прикордонного контролю Шумскас, Лаворишкіс, Райгардас і Латежеріс з Білоруссю, а також на невикористовуваному пункті прикордонного контролю Романішкіс з Росією та в деяких інших районах.

За даними армії, роботи з обмеження прохідності невикористовуваних доріг на прикордонних контрольно-пропускних пунктах є частиною майбутньої Балтійської лінії оборони – довгострокового плану заходів усіх країн Балтії та Польщі, спрямованого на зменшення загрози наземного вторгнення та обмеження можливих дій ворожих держав на суші.

Зазначається, що найближчим часом литовська армія проведе подальшу оцінку інших важливих прикордонних районів, де також планується ввести обмеження на пересування.

Нещодавно Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали спільного листа до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу дронів.

Також писали, що литовські прикордонники посилять охорону кордонів і розгорнуть додаткові сили, оскільки Росія і Білорусь готуються до спільних військових навчань "Запад", які відбудуться у вересні.