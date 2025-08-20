Литва посилить охорону кордонів перед спільними навчаннями Росії та Білорусі

Литовські прикордонники посилять охорону кордонів і розгорнуть додаткові сили, оскільки Росія і Білорусь готуються до спільних військових навчань "Запад", які відбудуться у вересні.

Про це заявив командувач Державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Командувач VSAT заявив, що з наближенням навчань "Запад" литовська прикордонна служба планує посилити безпеку кордонів, розгорнути додатковий персонал на зовнішніх кордонах і вжити певних заходів у співпраці з іншими установами, литовськими військовими та поліцією.

"План підготовки до навчань затверджено і успішно реалізується. Литовські прикордонники наразі готові до будь-яких провокацій на нашому кордоні", – сказав він.

За словами Любаєваса, литовські прикордонники працюють у посиленому режимі безпеки з 2021 року.

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

У червні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи "Запад-2025", зауважив, що найкращі підрозділи РФ "загрузли в Україні".

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.