Литва усиливает охрану границы с РФ и Беларусью барьерами на дорогах

Литовская армия установила барьеры для усиления безопасности границы на дорогах, которыми не пользуются, вблизи пунктов пограничного контроля с Россией и Беларусью.

Об этом объявила армия страны в субботу, 30 августа, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам военных, это часть запланированных мер противодействия мобильности для оборонительной линии Балтии.

"Установленные барьеры являются лишь частью большой интегрированной картины. Мы начинаем на тактическом уровне – конкретные препятствия на границе – и позже объединим весь инженерный сценарий в единую концептуальную систему", – заявил командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Зубы дракона", которые используются для установки барьеров, были размещены на дорогах в неиспользуемых пунктах пограничного контроля и в легкодоступных местах вблизи дорог в используемых пунктах пограничного контроля, чтобы в случае необходимости их можно было быстро развернуть.

Меры по усилению охраны границы уже приняты на неиспользуемых пунктах пограничного контроля Шумскас, Лаворишкис, Райгардас и Латежерис с Беларусью, а также на неиспользуемом пункте пограничного контроля Романишкис с Россией и в некоторых других районах.

По данным армии, работы по ограничению проходимости неиспользуемых дорог на пограничных контрольно-пропускных пунктах являются частью будущей Балтийской линии обороны – долгосрочного плана мероприятий всех стран Балтии и Польши, направленного на уменьшение угрозы наземного вторжения и ограничение возможных действий вражеских государств на суше.

Отмечается, что в ближайшее время литовская армия проведет дальнейшую оценку других важных приграничных районов, где также планируется ввести ограничения на передвижение.

Недавно Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы дронов.

Также писали, что литовские пограничники усилят охрану границ и развернут дополнительные силы, поскольку Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад", которые состоятся в сентябре.