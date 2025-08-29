П'ять країн ЄС просять збільшити фінансування охорони кордонів через загрозу дронів

Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали спільного листа до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу дронів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Країни-підписанти хочуть привернути увагу Єврокомісії до загроз безпеці, пов'язаних з нещодавніми порушеннями повітряного простору, та наголосити на необхідності зміцнення можливостей систем спостереження за повітряним простором, безпілотників та заходів боротьби з ними.

В листі пропонується включити зміцнення цих можливостей до тематичних пріоритетів поточного періоду фінансування ЄС для Фонду внутрішніх справ (2021–2027 роки).

"Для забезпечення належного захисту повітряного простору необхідно інвестувати в сучасне протидронне обладнання, а це вимагає додаткового фінансування", – заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

У листі також згадується, що вже понад чотири роки країни-підписанти стикаються з нелегальною міграцією, організованою недемократичним білоруським режимом.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

В литовському Міноборони припустили, що дрон міг залетіти до Литви внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Також 25 серпня у Тартуському повіті Естонії місцевий фермер виявив уламки ударного дрона – на місці події також був кратер від вибуху.

За оцінкою Поліції безпеки, дрон впав на території Естонії в неділю рано-вранці – й БпЛА може бути українським.