Посол ЄС в Україні відреагувала на вбивство Парубія

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на вбивство у Львові нардепа, колишньої спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Матернова написала, що шокована й глибоко засмучена вбивством Парубія.

Shocked and deeply saddened by the killing of Andriy Parubiy in Lviv.



A former Speaker of the Verkhovna Rada, and a fighter for Ukraine’s democracy.



The perpetrators must be brought to justice.



My condolences to his family and friends. – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 30, 2025

"Це колишній спікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винні мають постати перед правосуддям. Мої співчуття його родині та друзям", – написала посол ЄС.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Україна "втратила одного з кращих своїх синів".

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у своїй заяві назвав Андрія Парубія борцем за європейське майбутнє України.

Як відомо, чинного народного депутата, спікера Верховної Ради 8=го скликання Андрія Парубія застрелили 30 серпня у рідному Львові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до пошуку вбивці задіяли усі наявні сили, та що це виглядає як ретельно спланований злочин.