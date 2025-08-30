Укр Рус Eng

Посол ЄС в Україні відреагувала на вбивство Парубія

Новини — Субота, 30 серпня 2025, 19:28 — Марія Ємець

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на вбивство у Львові нардепа, колишньої спікера Верховної Ради Андрія Парубія. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Матернова написала, що шокована й глибоко засмучена вбивством Парубія. 

"Це колишній спікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винні мають постати перед правосуддям. Мої співчуття його родині та друзям", – написала посол ЄС. 

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Україна "втратила одного з кращих своїх синів".

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у своїй заяві назвав Андрія Парубія борцем за європейське майбутнє України. 

Як відомо, чинного народного депутата, спікера Верховної Ради 8=го скликання Андрія Парубія застрелили 30 серпня у рідному Львові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до пошуку вбивці задіяли усі наявні сили, та що це виглядає як ретельно спланований злочин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Матернова
Реклама: