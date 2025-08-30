Посол ЄС в Україні відреагувала на вбивство Парубія
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на вбивство у Львові нардепа, колишньої спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.
Матернова написала, що шокована й глибоко засмучена вбивством Парубія.
Shocked and deeply saddened by the killing of Andriy Parubiy in Lviv.
A former Speaker of the Verkhovna Rada, and a fighter for Ukraine’s democracy.
The perpetrators must be brought to justice.
My condolences to his family and friends.– Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 30, 2025
"Це колишній спікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винні мають постати перед правосуддям. Мої співчуття його родині та друзям", – написала посол ЄС.
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Україна "втратила одного з кращих своїх синів".
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у своїй заяві назвав Андрія Парубія борцем за європейське майбутнє України.
Як відомо, чинного народного депутата, спікера Верховної Ради 8=го скликання Андрія Парубія застрелили 30 серпня у рідному Львові.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до пошуку вбивці задіяли усі наявні сили, та що це виглядає як ретельно спланований злочин.