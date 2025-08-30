Посол ЕС в Украине отреагировала на убийство Парубия

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на убийство во Львове нардепа, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Матернова написала, что шокирована и глубоко опечалена убийством Парубия.

Shocked and deeply saddened by the killing of Andriy Parubiy in Lviv.



A former Speaker of the Verkhovna Rada, and a fighter for Ukraine’s democracy.



The perpetrators must be brought to justice.



My condolences to his family and friends. – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 30, 2025

"Это бывший спикер Верховной Рады и борец за украинскую демократию. Виновные должны предстать перед правосудием. Мои соболезнования его семье и друзьям", – написала посол ЕС.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Украина "потеряла одного из лучших своих сыновей".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в своем заявлении назвал Андрея Парубия борцом за европейское будущее Украины.

Как известно, действующего народного депутата, спикера Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия застрелили 30 августа в родном Львове.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к поиску убийцы задействованы все имеющиеся силы, и что это выглядит как тщательно спланированное преступление.