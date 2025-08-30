Туск і президентка Єврокомісії разом вирушать на кордон з Білоруссю

Прем’єр Польщі Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у неділю разом вирушать на польсько-білоруський кордон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі польського уряду.

Спільний візит Дональда Туска та фон дер Ляєн на кордон Польщі й Білорусі відбудеться у неділю 31 серпня у рамках візиту президентки Єврокомісії до Польщі.

"Основною темою перемовин буде оборона й безпека, у тому числі захист східного кордону Польщі та програми SAFE. Прем’єр-міністр Дональд Туск та Урсула фон дер Ляєн також обговорять мирний процес та безпекові гарантії для Києва, а також програми ЄС, спрямовані на посилення європейських оборонних спроможностей", – зазначають у повідомленні.

Крім того, топпосадовці відвідають склад з компонентами для польської програми "Східний щит".

Візит фон дер Ляєн до Польщі є одним із загалом семи візитів до держав ЄС, що "захищають кордони з РФ та Білоруссю".

Нагадаємо, цього тижня Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали спільного листа до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу безпілотників.

У Польщі кажуть, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю знову посилюється. Цього тижня у сутичках з мігрантами, що намагаються нелегально перейти кордон, постраждав польський військовий.