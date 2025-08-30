Туск и президент Еврокомиссии вместе отправятся на границу с Беларусью

Премьер Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье вместе отправятся на польско-белорусскую границу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе польского правительства.

Совместный визит Дональда Туска и фон дер Ляйен на границу Польши и Беларуси состоится в воскресенье, 31 августа, в рамках визита президента Еврокомиссии в Польшу.

"Основной темой переговоров будет оборона и безопасность, в том числе защита восточной границы Польши и программа SAFE. Премьер-министр Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен также обсудят мирный процесс и гарантии безопасности для Киева, а также программы ЕС, направленные на усиление европейских оборонных возможностей", – отмечается в сообщении.

Кроме того, топ-чиновники посетят склад с компонентами для польской программы "Восточный щит".

Визит фон дер Ляйен в Польшу является одним из всего семи визитов в государства ЕС, которые "защищают границы с РФ и Беларусью".

Напомним, на этой неделе Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы беспилотников.

В Польше говорят, что миграционное давление на границе с Беларусью снова усиливается. На этой неделе в столкновениях с мигрантами, пытающимися нелегально перейти границу, пострадал польский военный.