Польський солдат отримав поранення, стримуючи агресивних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Польський солдат був поранений в результаті інциденту з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Командування зазначило, що військовий отримав травму лівої руки в селі Черемха Підляського воєводства.

Небезпечна ситуація сталася близько 20:00. Солдат намагався запобігти незаконній спробі перетину кордону агресивними мігрантами.

"Під час застосування засобів примусу він отримав травму лівої руки", – йдеться в повідомленні Оперативного командування.

Військовослужбовець був доставлений до лікарні, де йому надали допомогу. Його стан стабільний.

Справу розслідує військова жандармерія.

Напередодні у Польщі попередили, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю знову посилюється.

7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Згодом його продовжили до 4 жовтня.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.