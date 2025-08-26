Польський солдат отримав поранення, стримуючи агресивних мігрантів на кордоні з Білоруссю
Польський солдат був поранений в результаті інциденту з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Командування зазначило, що військовий отримав травму лівої руки в селі Черемха Підляського воєводства.
Небезпечна ситуація сталася близько 20:00. Солдат намагався запобігти незаконній спробі перетину кордону агресивними мігрантами.
"Під час застосування засобів примусу він отримав травму лівої руки", – йдеться в повідомленні Оперативного командування.
Військовослужбовець був доставлений до лікарні, де йому надали допомогу. Його стан стабільний.
Справу розслідує військова жандармерія.
Напередодні у Польщі попередили, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю знову посилюється.
7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Згодом його продовжили до 4 жовтня.
У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.