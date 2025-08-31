У Німеччині учасники антивоєнного маршу побилися з поліцією, є постраждалі

Під час антивоєнного маршу в центрі німецького Кельна сталися жорстокі сутички між поліцією і демонстрантами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, в демонстрації проти переозброєння Німеччини і війни взяли участь близько 3 000 осіб. Деякі учасники були в масках і запалили димові шашки, повідомив представник поліції.

Мітинг мирних ініціатив та пропалестинських груп проходив на площі Хоймаркт. У своїх виступах і скандуваннях вони протестували проти посилення переозброєння в Німеччині і проти закону про військову повинність в Німеччині. Промовці закликали до демілітаризації Німеччини і підкреслювали важливість міжнародної дружби, в тому числі між Німеччиною і Росією.

У машині, що супроводжувала акцію, було знайдено піротехнічні засоби, метиловий спирт і газові балони.

Мітинг коаліції "Роззброїти Rheinmetall" був зупинений ввечері. Причиною цього стали напади на поліцейських і неодноразові порушення законів про зібрання, повідомила поліція. Поліцейські застосували сльозогінний газ і кийки.

Дванадцять поліцейських отримали поранення. Речник демонстрантів також повідомив про поранення.

Поліція повідомила, що процес встановлення осіб, які, за попередніми даними, були причетні до акцій, тривав до пізньої ночі. Кілька людей були взяті під варту.

Представник протестувальників заявив ввечері, що є від 40 до 60 поранених, яких не госпіталізували до лікарні. Представник поліції це заперечив: "Медична допомога, безумовно, буде надана там, де вона необхідна".

Нагадаємо, цього тижня уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу, оскільки країна прагне збільшити розмір армії. Напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову – якщо поточна "добровільна" модель не допоможе залучати до війська більше людей.