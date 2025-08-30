Мерц не виключає запровадження обов’язкового призову, у тому числі для жінок

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову – якщо поточна "добровільна" модель не допоможе залучати до війська більше людей.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц допустив, що у майбутньому Німеччині потрібно буде запроваджувати обов’язковий призов на військову службу, у тому числі жінок, якщо нова модель призову на добровільній основі не допоможе залучити до війська достатньо людей.

Це потребувало би чималих змін, оскільки поточна редакція конституції не дозволяє призов жінок.

Мерц також назвав помилкою рішення 2011 року про скасування призову на військову службу.

Нагадаємо, цього тижня уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу, оскільки країна прагне збільшити розмір армії. Напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців.

У Данії з 1 липня набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками. Це перша європейська країна, що запровадила таке нововведення.