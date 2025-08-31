В Германии участники антивоенного марша подрались с полицией, есть пострадавшие

Во время антивоенного марша в центре немецкого Кельна произошли жестокие столкновения между полицией и демонстрантами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, в демонстрации против перевооружения Германии и войны приняли участие около 3 000 человек. Некоторые участники были в масках и зажгли дымовые шашки, сообщил представитель полиции.

Митинг мирных инициатив и пропалестинских групп проходил на площади Хоймаркт. В своих выступлениях и скандированиях они протестовали против усиления перевооружения в Германии и против закона о воинской повинности в Германии. Выступающие призывали к демилитаризации Германии и подчеркивали важность международной дружбы, в том числе между Германией и Россией.

В машине, сопровождавшей акцию, были найдены пиротехнические средства, метиловый спирт и газовые баллоны.

Митинг коалиции "Разоружить Rheinmetall" был остановлен вечером. Причиной этого стали нападения на полицейских и неоднократные нарушения законов о собраниях, сообщила полиция. Полицейские применили слезоточивый газ и дубинки.

Двенадцать полицейских получили ранения. Представитель демонстрантов также сообщил о ранениях.

Полиция сообщила, что процесс установления лиц, которые, по предварительным данным, были причастны к акциям, продолжался до поздней ночи. Несколько человек были взяты под стражу.

Представитель протестующих заявил вечером, что есть от 40 до 60 раненых, которых не госпитализировали в больницу. Представитель полиции это отрицал: "Медицинская помощь, безусловно, будет оказана там, где она необходима".

Напомним, на этой неделе правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе, поскольку страна стремится увеличить размер армии. Наработанный документ содержит положение, которое может восстановить обязательный призыв в случае нехватки добровольцев.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва – если текущая "добровольная" модель не поможет привлекать в армию больше людей.