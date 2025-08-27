Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, щоб поповнити лави Бундесверу

Уряд Німеччини на засіданні у середу схвалив законопроєкт про добровільну військову службу, оскільки країна прагне збільшити розмір армії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW.

Нова модель військової служби, запропонована міністром оборони Борисом Пісторіусом, в основному базується на добровільній службі, і наразі не планується відновлення обов'язкової служби.

Проте напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців.

Метою є збільшення чисельності військ приблизно на 180 тисяч – до близько 460 тисяч, включно із щонайменше 260 тисячами активних солдатів і близько 200 тисячами резервістів.

Цільовою аудиторією нової військової служби є вікова група від 18 до 25 років. Також будуть вжиті заходи, щоб зробити військову службу привабливішою. ​​Це включає підвищення заробітної плати.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія є і буде залишатися найбільшою загрозою для безпеки Європи ще протягом тривалого часу. Мерц висловив ці коментарі на пресконференції після схвалення урядом Німеччини проєкту закону.

Закон набуде чинності в січні після отримання підтримки парламенту.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.