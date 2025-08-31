У Франкфурті тисячі людей вийшли на пропалестинську акцію

Тисячі людей зібралися в суботу, 30 серпня, у Франкфурті-на-Майні, щоб узяти участь в акції протесту проти війни в Секторі Гази після того, як низка судових інстанцій скасували заборону влади міста на проведення демонстрації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За даними поліції, в місцевій зеленій зоні Гафенпарк зібралося приблизно 6500 учасників, що істотно перевищило зареєстровані раніше організаторами акції 5000 мітингарів.

Учасники акції несли палестинські прапори та плакати з вимогами припинити війну, а також скандували гасла, як-от "Свобода Палестині" та "Від річки до моря – Палестина буде вільною". Саме останнє гасло стало джерелом юридичних суперечок у Німеччині, де влада деяких міст притягує активістів до відповідальності за його використання, однак потім окремі суди скасовують накладені в зв'язку з тим обмеження чи покарання.

Марш, що проходив під гаслом United4Gaza – Stop the Genocide Now! ("Об'єднаймося заради Гази – зупиніть геноцид зараз!"), мав пройти від східної частини Франкфурта до площі Росмаркт у центрі міста. Поліція повідомила, що до полудня не було зафіксовано жодних серйозних інцидентів чи заворушень.

Раніше міськвлада Франкфурта-на-Майні намагалася заборонити демонстрацію, назвавши її "потенційно антисемітським зібранням". Як стверджували в міськвладі, були побоювання, що цей захід міг призвести до ескалації напруженості між пропалестинськими та проізраїльськими активістами.

Однак організатори акції оскаржили заборону і 28 серпня виграли справу у Франкфуртському адміністративному суді. Суд постановив у своєму рішенні, що заборона на проведення акції була необґрунтованою, оскільки вона робилася на основі поточної оцінки ризиків поліцією, зазначивши, що натомість для такої заборони потрібна була чітка наявність безпосередньої загрози громадській безпеці.

Адміністративний суд у Касселі також розглянув клопотання щодо демонстрації і 29 серпня так само дозволив її проведення.

У п’ятницю ввечері, 29 серпня, під час концерту BBC Proms у лондонському Royal Albert Hall група Jewish Artists for Palestine перервала виступ Мельбурнського симфонічного оркестру (MSO).

Нагадаємо, 20 червня, пропалестинські активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодили два військові літаки.