Во Франкфурте тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

Тысячи людей собрались в субботу, 30 августа, во Франкфурте-на-Майне, чтобы принять участие в акции протеста против войны в Секторе Газа после того, как ряд судебных инстанций отменили запрет властей города на проведение демонстрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По данным полиции, в местной зеленой зоне Гафенпарк собралось примерно 6500 участников, что существенно превысило зарегистрированные ранее организаторами акции 5000 митингующих.

Участники акции несли палестинские флаги и плакаты с требованиями прекратить войну, а также скандировали лозунги, такие как "Свобода Палестине" и "От реки до моря – Палестина будет свободной". Именно последний лозунг стал источником юридических споров в Германии, где власти некоторых городов привлекают активистов к ответственности за его использование, однако затем отдельные суды отменяют наложенные в связи с тем ограничения или наказания.

Марш, проходивший под лозунгом United4Gaza – Stop the Genocide Now ("Объединимся ради Газы – остановите геноцид сейчас!"), должен был пройти от восточной части Франкфурта до площади Росмаркт в центре города. Полиция сообщила, что до полудня не было зафиксировано никаких серьезных инцидентов или беспорядков.

Ранее городские власти Франкфурта-на-Майне пытались запретить демонстрацию, назвав ее "потенциально антисемитским собранием". Как утверждали в горвласти, были опасения, что это мероприятие могло привести к эскалации напряженности между пропалестинскими и произраильскими активистами.

Однако организаторы акции обжаловали запрет и 28 августа выиграли дело во Франкфуртском административном суде. Суд постановил в своем решении, что запрет на проведение акции был необоснованным, поскольку он делался на основе текущей оценки рисков полицией, отметив, что вместо этого для такого запрета нужно было четкое наличие непосредственной угрозы общественной безопасности.

Административный суд в Касселе также рассмотрел ходатайство о демонстрации и 29 августа так же разрешил ее проведение.

В пятницу вечером, 29 августа, во время концерта BBC Proms в лондонском Royal Albert Hall группа Jewish Artists for Palestine прервала выступление Мельбурнского симфонического оркестра (MSO).

Напомним, 20 июня, пропалестинские активисты проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.