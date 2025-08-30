Пропалестинські активісти зірвали виступ оркестра у Лондоні

У п’ятницю ввечері, 29 серпня, під час концерту BBC Proms у лондонському Royal Albert Hall група Jewish Artists for Palestine перервала виступ Мельбурнського симфонічного оркестру (MSO).

Про це пише The Telegraph, передає "Європейська правда".

Протестувальники розгорнули чорні плакати з написами "співучасники геноциду" та "Jewish Artists for Palestine" і звинуватили оркестр та BBC у співучасті у війні в секторі Гази.

Вони також нагадали про торішнє скасування концерту піаніста Джейсона Ґілгема після його висловлювань на підтримку жителів Гази.

Фото: The Telegraph

Акція тривала понад 10 хвилин. Активісти вигукували: "Ви змусили замовкнути Джейсона Ґілгема" та "MSO – співучасник геноциду".

У залі пролунали гучні вигуки невдоволення, частина публіки освистувала протестувальників. Після інциденту їх вивели охоронці, а виступ було відновлено.

Фото: The Telegraph

Нагадаємо, 20 червня, пропалестинські активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодили два військові літаки.

Тоді у своїй заяві пропалестинська група Palestine Action заявила, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Після цього міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах.

Через декілька днів міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер офіційно оголосила про намір заборонити діяльність пропалестинської організації Palestine Action.