ЗМІ: Трамп зменшив роль Ради нацбезпеки в процесі ухвалення рішень

Президент США Дональд Трамп прийняв централізований підхід до прийняття рішень у сфері національної безпеки, знизивши роль Ради національної безпеки.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal на основі спілкування з нинішніми і колишніми посадовцями, передає "Європейська правда".

Коли в червні президент Трамп наказав завдати авіаударів по ядерних об'єктах Ірану, американські дипломати, яких зазвичай інформують про це рішення, залишилися в невіданні.

Після атаки представники країн Близького Сходу вимагали від офіційних осіб у Вашингтоні та посольствах США в регіоні інформації про те, чи означає ця атака, що Трамп розпочинає ширшу кампанію зі зміни режиму, розповіли посадовці, які брали участь у цих розмовах.

Майже ніхто не мав відповіді, окрім як відсилати їх до публічної заяви Трампа про вибухи. Вони не отримали тез про те, що говорити іншим урядам.

Це було ознакою того, як далеко Трамп зайшов у створенні спеціального, централізованого підходу до прийняття рішень у сфері національної безпеки. Він принизив роль апарату Ради національної безпеки, на який покладалися інші президенти для нагляду за розробкою варіантів політики, забезпечення виконання президентських рішень і координації дій з іноземними урядами.

Зараз штат РНБ налічує менше 150 осіб порівняно з близько 400 за попередніх адміністрацій. Через три місяці Трамп звільнив радника з національної безпеки Майка Волтца, доручивши виконувати цю роботу державному секретарю Марко Рубіо, який одночасно виконує роль провідного дипломата. Ці кроки призвели до того, що Трамп покладається на кількох старших радників.

"Це підхід "зверху вниз. Можливо, попередні адміністрації хотіли розповісти всім все, щоб вони почувалися добре, але нас не дуже турбує, якщо ваші почуття будуть зачеплені. Нам просто потрібно виконати роботу", – сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Інші посадовці та критики попереджають, що такий підхід зашкодив, а не допоміг адміністрації Трампа.

"Багато в чому процес національної безпеки перестав існувати", – сказав Девід Роткопф, автор історії РНБ за кількох адміністрацій і затятий опонент Трампа.

За словами критиків, нинішня система позбавляє Трампа можливості враховувати думки експертів в уряді, які могли б впливати на його політику. Більше того, посадовці, відповідальні за виконання наказів Трампа, часто не знають в деталях, що від них вимагається, що призводить до затримок, помилок або навіть бездіяльності, додали критики.

В умовах скорочення РНБ іноді сам Трамп не в курсі подій.

У липні він був здивований, коли дізнався, що Пентагон призупинив поставки зброї в Україну під час інвентаризації запасів до того, як про заморожування стало відомо громадськості. Приблизно через тиждень Трамп скасував це рішення.