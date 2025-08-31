СМИ: Трамп уменьшил роль Совета нацбезопасности в процессе принятия решений

Президент США Дональд Трамп принял централизованный подход к принятию решений в сфере национальной безопасности, снизив роль Совета национальной безопасности.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal на основе общения с нынешними и бывшими чиновниками, передает "Европейская правда".

Когда в июне президент Трамп приказал нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, американские дипломаты, которых обычно информируют об этом решении, остались в неведении.

После атаки представители стран Ближнего Востока требовали от официальных лиц в Вашингтоне и посольствах США в регионе информации о том, означает ли эта атака, что Трамп начинает более широкую кампанию по смене режима, рассказали чиновники, участвовавшие в этих разговорах.

Почти никто не имел ответа, кроме как отсылать их к публичному заявлению Трампа о взрывах. Они не получили тезисов о том, что говорить другим правительствам.

Это было признаком того, как далеко Трамп зашел в создании специального, централизованного подхода к принятию решений в сфере национальной безопасности. Он принизил роль аппарата Совета национальной безопасности, на который возлагались другие президенты для надзора за разработкой вариантов политики, обеспечения выполнения президентских решений и координации действий с иностранными правительствами.

Сейчас штат СНБ насчитывает менее 150 человек по сравнению с около 400 при предыдущих администрациях. Через три месяца Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца, поручив выполнять эту работу государственному секретарю Марко Рубио, который одновременно выполняет роль ведущего дипломата. Эти шаги привели к тому, что Трамп полагается на нескольких старших советников.

"Это подход "сверху вниз. Возможно, предыдущие администрации хотели рассказать всем все, чтобы они чувствовали себя хорошо, но нас не очень беспокоит, если ваши чувства будут задеты. Нам просто нужно выполнить работу", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Другие чиновники и критики предупреждают, что такой подход навредил, а не помог администрации Трампа.

"Во многом процесс национальной безопасности перестал существовать", – сказал Дэвид Роткопф, автор истории СНБ при нескольких администрациях и ярый оппонент Трампа.

По словам критиков, нынешняя система лишает Трампа возможности учитывать мнения экспертов в правительстве, которые могли бы влиять на его политику. Более того, чиновники, ответственные за выполнение приказов Трампа, часто не знают в деталях, что от них требуется, что приводит к задержкам, ошибкам или даже бездействию, добавили критики.

В условиях сокращения СНБ иногда сам Трамп не в курсе событий.

В июле он был удивлен, когда узнал, что Пентагон приостановил поставки оружия в Украину во время инвентаризации запасов до того, как о замораживании стало известно общественности. Примерно через неделю Трамп отменил это решение.