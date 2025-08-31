Рейтинги президента і прем'єра Франції дещо зросли попри політичну кризу

Рейтинги популярності президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єра Франсуа Байру дещо зросили в серпні.

Про це свідчать результати опитування Ifop для JDD, опубліковані у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Рейтинг Макрона виріс до 24% – це зростання на 5 пунктів, а Байру – до 20% (зростання на 2 пункти).

"У серпні французи завжди більш поблажливі до своїх лідерів", – пояснює президент Ifop Фредерік Дабі.

У липні рейтинг глави держави досяг найнижчого рівня в цьому барометрі з моменту його обрання в 2017 році: 19% французів заявили, що вони дуже задоволені або скоріше задоволені його діями.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Після цього в уряді не виключили можливості дострокових парламентських виборів у Франції.