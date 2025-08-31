Рейтинги президента и премьера Франции несколько выросли, несмотря на политический кризис

Рейтинги популярности президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Франсуа Байру несколько выросли в августе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для JDD, опубликованные в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Рейтинг Макрона вырос до 24% – это рост на 5 пунктов, а Байру – до 20% (рост на 2 пункта).

"В августе французы всегда более снисходительны к своим лидерам", – объясняет президент Ifop Фредерик Даби.

В июле рейтинг главы государства достиг самого низкого уровня в этом барометре с момента его избрания в 2017 году: 19% французов заявили, что они очень довольны или скорее довольны его действиями.

Напомним, премьер-министр Франции Франсуа Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

После этого в правительстве не исключили возможности досрочных парламентских выборов во Франции.