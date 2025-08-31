В Молдове окончательно не допустили к выборам две партии из блока Шора

В Молдове партии, которые пытались опротестовать решение ЦИК о недопущении их к предвыборной гонке, не будут участвовать в выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Высшая судебная палата (ВСП) отклонила иски партии Moldova Mare ("Великая Молдова") во главе с Викторией Фуртуне, партии „Возрождение", связанных с беглецом Иланом Шором, и партии "Центристский союз".

29 августа ВСП отклонила иск партии "Возрождение", которая пыталась опротестовать решение ЦИК. Ранее Центризбирком, учитывая решение Апелляционной палаты об ограничении деятельности четырех политических партий, связанных с Шором, включая "Видродження", отклонил заявку партии "Видродження" на регистрацию списка кандидатов.

А 30 августа ВСП удовлетворила апелляцию, поданную Центральной избирательной комиссией, и отклонила иск, поданный партией Moldova Mare из-за недопущения партии к предвыборной гонке. На заседании 23 августа ЦИК отклонила заявку на регистрацию списка кандидатов в депутаты от партии Moldova Mare. Одного из кандидатов исключили из-за непогашенной судимости. После его исключения нарушилось гендерное соотношение кандидатов с 41 по 50 позиции: на 10 кандидатов пришлось 7 мужчин и 3 женщины, то есть 70% к 30% вместо допустимого 60% к 40%.

После этого Апелляционная палата Кишинева обязала ЦИК повторно рассмотреть заявку на регистрацию списка кандидатов в депутаты от партии Moldova Mare, из-за чего ЦИК подала апелляцию в ВСП.

В то же время Высшая судебная палата отклонила иск партии "Центристский союз Молдовы" к Центральной избирательной комиссии, которая не зарегистрировала партию для участия в выборах. Причина – 28 июля [по данным законодательства, перейти в другую партию можно было до 19 июля] два человека из списка кандидатов состояли в другой партии, хотя потом перешли в "Центристский союз Молдовы". Этот факт косвенно свидетельствует об отсутствии у них критериев соответствия. После исключения этих лиц из списка снизилась квота представительства для кандидатов, отметили в ЦИК, отклонив регистрацию партии.

Решения ВСП окончательные и не подлежат пересмотру.

Напомним, после проверки ЦИК Молдовы предложила распустить партии из блока Шора из-за выявленных нарушений.

Перед этим Центральная избирательная комиссия Молдовы не допустила к участию в выборах блок "Победа" и исключила три из его партий из перечня политсил, допущенных к участию в парламентских выборах 28 сентября.

