Різниця зарплат між східною і західною Німеччиною знову збільшилась

Через 35 років після об'єднання Німеччини розрив у заробітній платі між Заходом і Сходом знову зростає.

Про це повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), посилаючись на щорічний звіт Федерального статистичного управління, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно зі звітом, у 2024 році штатні працівники на Заході заробили в середньому 63 999 євро брутто. На Сході цей показник становив 50 625 євро. Таким чином, різниця становить 13 374 євро, що приблизно на 500 євро більше, ніж у 2023 році. Тоді західнонімецькі штатні працівники заробляли в середньому 60 798 євро брутто, тоді як східнонімецькі штатні працівники – 48 023 євро брутто.

Незважаючи на те, що середня заробітна плата в минулому році зросла в усіх сферах, розрив у зарплатах збільшився, йдеться у звіті RND. Найнижчу заробітну плату у 2024 році, в середньому 46 708 євро, працівники, зайняті повний робочий день, отримували в Саксонії-Ангальт і Тюрингії (46 720 євро). Середні зарплати були найвищими в Гессені (62 915 євро) і Гамбурзі (62 517 євро).

Сара Вагенкнехт, голова однойменної політсили, яка замовила звіт, прокоментувала нові цифри для RND: "Заробітна плата простих робітників у Німеччині загалом занадто низька, частково через те, що інфляція останніх років, що стимулюється урядом, завдала важкого удару по гаманцях громадян".

Згідно з попередніми даними Федерального статистичного управління, середній валовий річний заробіток у Німеччині у 2024 році становив 52 159 євро. Це медіана. Це означає, що половина штатних працівників отримала більше, а інша половина – менше. Сюди включені спеціальні виплати. Один відсоток штатних працівників заробив 213 286 євро або більше, а десять відсотків – 32 526 євро брутто або менше.

Як повідомлялося, у Німеччині помітили чіткий поділ за розміром жіночих пенсій на сході та заході країни, що пов’язано з різними реаліями і стилем життя у Східній і Західній Німеччині у минулому.

