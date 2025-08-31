Разница зарплат между восточной и западной Германией снова увеличилась

Через 35 лет после объединения Германии разрыв в заработной плате между Западом и Востоком снова растет.

Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), ссылаясь на ежегодный отчет Федерального статистического управления, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно отчету, в 2024 году штатные работники на Западе заработали в среднем 63 999 евро брутто. На Востоке этот показатель составлял 50 625 евро. Таким образом, разница составляет 13 374 евро, что примерно на 500 евро больше, чем в 2023 году. Тогда западногерманские штатные работники зарабатывали в среднем 60 798 евро брутто, тогда как восточногерманские штатные работники – 48 023 евро брутто.

Несмотря на то, что средняя заработная плата в прошлом году выросла во всех сферах, разрыв в зарплатах увеличился, говорится в отчете RND. Самую низкую заработную плату в 2024 году, в среднем 46 708 евро, работники, занятые полный рабочий день, получали в Саксонии-Анхальт и Тюрингии (46 720 евро). Средние зарплаты были самыми высокими в Гессене (62 915 евро) и Гамбурге (62 517 евро).

Сара Вагенкнехт, председатель одноименной политсилы, заказавшей отчет, прокомментировала новые цифры для RND: "Заработная плата простых рабочих в Германии в целом слишком низкая, отчасти из-за того, что стимулируемая правительством инфляция последних лет нанесла тяжелый удар по кошелькам граждан".

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления, средний валовой годовой заработок в Германии в 2024 году составил 52 159 евро. Это медиана. Это означает, что половина штатных работников получила больше, а другая половина – меньше. Сюда включены специальные выплаты. Один процент штатных работников заработал 213 286 евро или больше, а десять процентов – 32 526 евро брутто или меньше.

Как сообщалось, в Германии заметили четкое разделение по размеру женских пенсий на востоке и западе страны, что связано с различными реалиями и стилем жизни в Восточной и Западной Германии в прошлом.

