У Польщі ультраправий політик пішов з партії задля стосунків з жінкою, що змінила стать

У Польщі Давід Шостак, політик ультраправої "Конфедерації", попрощався з партією, щоб присвятити себе стосункам з жінкою, яка народилась чоловіком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Рішення Шостака пов'язане з його новими стосунками з моделлю Міхаліною Маніос, яка до 18 років була хлопцем.

Про свої стосунки у соціальних мережах повідомила сама дівчина. Жінка здобула визнання завдяки участі в програмі "Топ-модель", в якій посіла третє місце. Вона також з'являлася на "Голосі Польщі" і рекламувала бренд Top Secret.

У репортажі Лідії Осталовської, опублікованому в газеті Wysokie Obcasy Extra кілька років тому, вона розповіла, що "з народження була ув'язнена в чоловічому тілі, жила проти себе". Вона мріяла бути дівчиною ще в дитячому садку.

Давід Шостак у соцмережі X, де ще кілька днів тому у нього був акаунт, писав про себе так: "Католик, поляк, націоналіст. Активіст "Конфедерації", член Національного руху і Союзу солдатів національних збройних сил".

Міхаліна Маніос і Давід Шостак підкреслюють, що поділяють спільні цінності. Колишній політик, який багато років був активним у правих колах, говорить про важливість віри та поваги до традицій.

"Ми обидва релігійні люди, але ми також відкриті. Я не можу уявити собі стосунки з кимось невіруючим. Ніщо не заважає нам у майбутньому повінчатися в церкві. Тут немає жодних обмежень. Міхаліна – жінка. Коли ми познайомилися, я не міг собі уявити, що можу втратити таку людину. Я знав, що маю шанс зблизитися з красивою, цінною жінкою. Вона – еліта нації, подивіться на її біографію" – пояснив він.

За його словами, він хоче довести, що "Конфедерація" і Національний рух "не є жорсткими фанатиками, а людьми, які відкриті до інших людей".

"До кожного треба підходити індивідуально. Але я не хотів би, щоб моє приватне життя впливало на політичну діяльність" – каже він.

Минулорічне опитування показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.

У 2023 році повідомлялось, що Польща посідає останнє місце в ЄС щодо забезпечення прав ЛГБТ+, поступаючись Румунії та Болгарії.