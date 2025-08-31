В Польше ультраправый политик ушел из партии ради отношений с женщиной, которая сменила пол

В Польше Давид Шостак, политик ультраправой "Конфедерации", попрощался с партией, чтобы посвятить себя отношениям с женщиной, которая родилась мужчиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Решение Шостака связано с его новыми отношениями с моделью Михалиной Маниос, которая до 18 лет была парнем.

О своих отношениях в социальных сетях сообщила сама девушка. Женщина получила признание благодаря участию в программе "Топ-модель", в которой заняла третье место. Она также появлялась на "Голосе Польши" и рекламировала бренд Top Secret.

В репортаже Лидии Осталовской, опубликованном в газете Wysokie Obcasy Extra несколько лет назад, она рассказала, что "с рождения была заключена в мужском теле, жила против себя". Она мечтала быть девушкой еще в детском саду.

Давид Шостак в соцсети X, где еще несколько дней назад у него был аккаунт, писал о себе так: "Католик, поляк, националист. Активист "Конфедерации", член Национального движения и Союза солдат национальных вооруженных сил".

Михалина Маниос и Давид Шостак подчеркивают, что разделяют общие ценности. Бывший политик, который много лет был активным в правых кругах, говорит о важности веры и уважения к традициям.

"Мы оба религиозные люди, но мы также открыты. Я не могу представить себе отношения с кем-то неверующим. Ничто не мешает нам в будущем обвенчаться в церкви. Здесь нет никаких ограничений. Михалина – женщина. Когда мы познакомились, я не мог себе представить, что могу потерять такого человека. Я знал, что имею шанс сблизиться с красивой, ценной женщиной. Она – элита нации, посмотрите на ее биографию" – пояснил он.

По его словам, он хочет доказать, что "Конфедерация" и Национальное движение "не являются жесткими фанатиками, а людьми, которые открыты к другим людям".

"К каждому надо подходить индивидуально. Но я не хотел бы, чтобы моя частная жизнь влияла на политическую деятельность", – говорит он.

Прошлогодний опрос показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.