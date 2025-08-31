Укр Рус Eng

У Фінляндії депутат, який назвав мігрантів "відходами суспільства", змушений вибачатися

Новини — Неділя, 31 серпня 2025, 18:54 — Іванна Костіна

Депутат парламенту Фінляндії від партії "Справжні фіни" Маурі Пелтокангас вибачився за свої некоректні висловлювання в соцмережах і повідомив, що видалив своє попереднє повідомлення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

В опублікованому в ніч на неділю повідомленні в X він назвав людей, які приїжджають до Фінляндії з третіх країн, "відходами суспільства".

У своєму повідомленні Пелтокангас прокоментував бальну систему для трудової міграції, запропоновану Шведською народною партією.

"Відходам, які лізуть сюди з третіх країн, потрібно послати чіткий сигнал. У цій країні не потрібні ті, хто живе на гроші платників податків", – написав Пелтокангас.

Він є членом керівництва парламентської фракції "Істинних фінів" і головою парламентського адміністративного комітету.

Расистські висловлювання представників партії "Справжні фіни" про мігрантів цього тижня потрапили в заголовки ЗМІ.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо у суботу пригрозив, що бюджетні переговори уряду не завершаться, доки не відбудеться обговорення висловлювань керівництва "Істинних фінів".

У поліцію Гельсінкі було подано чотири заяви у зв'язку з висловлюваннями заступника голови партії "Справжні фіни" і депутата парламенту Теему Кескісар'я. В ефірі Yle народний обранець назвав іммігрантів, які приїжджають до Фінляндії, "низькоякісними" і заявив, що теорія "заміни населення" – це факт.

Раніше прокуратура чеської столиці висунула звинувачення ультраправій партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та її лідеру Томіо Окамурі за розпалювання ненависті.

Зазначимо, що минулого року Конституційний суд Чехії відхилив скаргу, подану на расистські антиіммігрантські передвиборчі плакати Окамури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
Реклама: