У Фінляндії депутат, який назвав мігрантів "відходами суспільства", змушений вибачатися

Депутат парламенту Фінляндії від партії "Справжні фіни" Маурі Пелтокангас вибачився за свої некоректні висловлювання в соцмережах і повідомив, що видалив своє попереднє повідомлення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

В опублікованому в ніч на неділю повідомленні в X він назвав людей, які приїжджають до Фінляндії з третіх країн, "відходами суспільства".

У своєму повідомленні Пелтокангас прокоментував бальну систему для трудової міграції, запропоновану Шведською народною партією.

"Відходам, які лізуть сюди з третіх країн, потрібно послати чіткий сигнал. У цій країні не потрібні ті, хто живе на гроші платників податків", – написав Пелтокангас.

Він є членом керівництва парламентської фракції "Істинних фінів" і головою парламентського адміністративного комітету.

Расистські висловлювання представників партії "Справжні фіни" про мігрантів цього тижня потрапили в заголовки ЗМІ.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо у суботу пригрозив, що бюджетні переговори уряду не завершаться, доки не відбудеться обговорення висловлювань керівництва "Істинних фінів".

У поліцію Гельсінкі було подано чотири заяви у зв'язку з висловлюваннями заступника голови партії "Справжні фіни" і депутата парламенту Теему Кескісар'я. В ефірі Yle народний обранець назвав іммігрантів, які приїжджають до Фінляндії, "низькоякісними" і заявив, що теорія "заміни населення" – це факт.

Раніше прокуратура чеської столиці висунула звинувачення ультраправій партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та її лідеру Томіо Окамурі за розпалювання ненависті.

Зазначимо, що минулого року Конституційний суд Чехії відхилив скаргу, подану на расистські антиіммігрантські передвиборчі плакати Окамури.