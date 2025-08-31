В Финляндии депутат, назвавший мигрантов "отбросами общества", вынужден извиняться

Депутат парламента Финляндии от партии "Настоящие финны" Маури Пелтокангас извинился за свои некорректные высказывания в соцсетях и сообщил, что удалил свое предыдущее сообщение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В опубликованном в ночь на воскресенье сообщении в X он назвал людей, которые приезжают в Финляндию из третьих стран, "отбросами общества".

В своем сообщении Пелтокангас прокомментировал бальную систему для трудовой миграции, предложенную Шведской народной партией.

"Отбросам, которые лезут сюда из третьих стран, нужно послать четкий сигнал. В этой стране не нужны те, кто живет на деньги налогоплательщиков", – написал Пелтокангас.

Он является членом руководства парламентской фракции "Истинных финнов" и председателем парламентского административного комитета.

Расистские высказывания представителей партии "Истинные финны" о мигрантах на этой неделе попали в заголовки СМИ.

Премьер-министр Петтери Орпо в субботу пригрозил, что бюджетные переговоры правительства не завершатся, пока не состоится обсуждение высказываний руководства "Истинных финнов".

В полицию Хельсинки было подано четыре заявления в связи с высказываниями заместителя председателя партии "Истинные финны" и депутата парламента Теему Кескисарья. В эфире Yle народный избранник назвал иммигрантов, которые приезжают в Финляндию, "низкокачественными" и заявил, что теория "замены населения" – это факт.

Ранее прокуратура чешской столицы выдвинула обвинения ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и ее лидеру Томио Окамури за разжигание ненависти.

Отметим, что в прошлом году Конституционный суд Чехии отклонил жалобу, поданную на расистские антииммигрантские предвыборные плакаты Окамуры.