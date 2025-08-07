Лідеру чеських ультраправих оголосили звинувачення в розпалюванні ворожнечі

Прокуратура чеської столиці в четвер висунула звинувачення ультраправій партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та її лідеру Томіо Окамурі за розпалювання ненависті.

Про це в прокуратурі району Прага-1 повідомили агентству ČTK, пише "Європейська правда".

Звинувачення SPD та Окамурі оголосили через плакат проти міграційного пакту Європейського Союзу, що був розміщений перед регіональними та сенатськими виборами у 2024 році.

На плакаті був зображений темношкірий чоловік з закривавленим ножем і в закривавленій сорочці, а також текст "Недоліки в охороні здоров'я не вирішать "хірурги" з-за кордону".

Слідство дійшло висновку, що зміст плаката "викликав або посилював негативні емоції ненависного характеру до мігрантів негроїдної раси та ромської етнічної групи на території Чеської Республіки".

Після розслідування поліція Праги скерувала матеріали прокуратурі, яка вирішила оголосити Томіо Окамурі та його партії звинувачення.

У разі визнання винним Окамурі загрожує від шести місяців до трьох років позбавлення волі. Сам він поки що не коментував звинувачення у розпалюванні ненависті, та раніше заперечував їх.

Зазначимо, що минулого року Конституційний суд Чехії відхилив скаргу, подану на расистські антиіммігрантські передвиборчі плакати Окамури.

Раніше лідер чеських популістів розкритикував експосла України за "зарозумілість" після того, як той дорікнув йому за критику "українізації Чехії".