У Франції сталася пожежа у будинку для літніх людей, постраждали 17 осіб

Внаслідок пожежі в закладі для літніх людей неподалік Тулузи, на півдні Франції, постраждали 17 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Пожежа сталась серед ночі 4 серпня у будинку для літніх людей в муніципалітеті Л’Іль-Журден біля Тулузи. Займання сталося на першому поверсі.

У будівлі перебувала загалом 81 особа – шестеро представників персоналу і 75 мешканців.

Від токсичного диму постраждали 17 людей, трьох осіб віком 85-86 років госпіталізували у тяжкому стані.

До ліквідації залучили близько 70 пожежників з 25 одиницями техніки.

Минулого тижня в пожежі у пансіоні для людей з інвалідністю загинули 5 осіб.

Два роки тому внаслідок пожежі у схожому закладі на сході Франції загинули 11 людей.