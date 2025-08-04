У Франції сталася пожежа у будинку для літніх людей, постраждали 17 осіб
Новини — Понеділок, 4 серпня 2025, 11:40 —
Внаслідок пожежі в закладі для літніх людей неподалік Тулузи, на півдні Франції, постраждали 17 осіб.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Пожежа сталась серед ночі 4 серпня у будинку для літніх людей в муніципалітеті Л’Іль-Журден біля Тулузи. Займання сталося на першому поверсі.
У будівлі перебувала загалом 81 особа – шестеро представників персоналу і 75 мешканців.
Від токсичного диму постраждали 17 людей, трьох осіб віком 85-86 років госпіталізували у тяжкому стані.
До ліквідації залучили близько 70 пожежників з 25 одиницями техніки.
Минулого тижня в пожежі у пансіоні для людей з інвалідністю загинули 5 осіб.
Два роки тому внаслідок пожежі у схожому закладі на сході Франції загинули 11 людей.
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