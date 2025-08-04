Во Франции произошел пожар в доме престарелых, пострадали 17 человек

В результате пожара в заведении для пожилых людей недалеко от Тулузы, на юге Франции, пострадали 17 человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел среди ночи 4 августа в доме престарелых в муниципалитете Л'Иль-Журден возле Тулузы. Возгорание произошло на первом этаже.

В здании находились всего 81 человек – шесть представителей персонала и 75 жителей.

От токсичного дыма пострадали 17 человек, трех человек в возрасте 85-86 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

К ликвидации привлекли около 70 пожарных с 25 единицами техники.

На прошлой неделе в пожаре в пансионе для людей с инвалидностью погибли 5 человек.

Два года назад в результате пожара в похожем заведении на востоке Франции погибли 11 человек.