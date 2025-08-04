У Румунії одіозного Джорджеску знову викликали до прокуратури

Румунського ультраправого політика, екскандидата у президенти Келіна Джорджеску викликали до прокуратури у зв’язку зі справою щодо дій, спрямованих проти конституційного ладу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Джорджеску прийшов до прокуратури вранці 4 серпня і провів там приблизно пів години. Наскільки відомо, причиною виклику була зміна звинувачень.

У генпрокуратурі оголосили, що змінили юридичну кваліфікацію фактів з поширення неправдивої інформації та підбурювання до дій проти конституційного ладу на змову з метою дій проти конституційного ладу та поширення неправдивої інформації.

За цими статтями загрожує від 6 до 13 років позбавлення волі.

Зміна звинувачень відбулася після допиту 18 осіб з групи соратника Джорджеску Гораціу Потри – колишнього військового та власника ПВК, який очолював його охорону.

Прокурори вважають, що Потра і його люди намагалися очолити протести, що почалися після скасування результатів першого туру президентських виборів наприкінці 2024 року, з метою створити хаос. План нібито розроблявся Джорджеску та наближеними до нього людьми на таємній зустрічі одразу ж після безпрецедентного рішення Конституційного суду.

Ще одну справу щодо Джорджеску нещодавно передали до суду.

Читайте також: Справа проти "друга Путіна та Трампа": як Румунія захищається від агентів впливу РФ.