В Румынии одиозного Джорджеску снова вызвали в прокуратуру

Румынского ультраправого политика, экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску вызвали в прокуратуру в связи с делом о действиях, направленных против конституционного строя.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Джорджеску пришел в прокуратуру утром 4 августа и провел там примерно полчаса. Насколько известно, причиной вызова было изменение обвинений.

В генпрокуратуре объявили, что изменили юридическую квалификацию фактов с распространения ложной информации и подстрекательства к действиям против конституционного строя на заговор с целью действий против конституционного строя и распространения ложной информации.

По этим статьям грозит от 6 до 13 лет лишения свободы.

Изменение обвинений произошло после допроса 18 человек из группы соратника Джорджеску Горациу Потры – бывшего военного и владельца ЧВК, который возглавлял его охрану.

Прокуроры считают, что Потра и его люди пытались возглавить протесты, начавшиеся после отмены результатов первого тура президентских выборов в конце 2024 года, с целью создать хаос. План якобы разрабатывался Джорджеску и приближенными к нему людьми на тайной встрече сразу же после беспрецедентного решения Конституционного суда.

Еще одно дело в отношении Джорджеску недавно передали в суд.

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