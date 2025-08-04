Прокуратура Нідерландів після масштабного кіберінциденту відновлює доступ до інтернету

Генеральна прокуратура Нідерландів поступово відновлює доступ до інтернету після його примусового відключення в середині липня через виявлену хакерську атаку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Як повідомили в Міністерстві юстиції Нідерландів, на підставі розслідування та оцінок експертів було ухвалене рішення "безпечно розпочати поетапне та контрольоване відновлення" доступу внутрішньої системи прокуратури до інтернету.

"ІТ-середовище перебуває під постійним моніторингом, щоб можна було негайно виявити підозрілі дії в системі та вжити відповідних заходів", – запевнили у відомстві.

Однією з перших функцій, яка буде відновлена якомога швидше, є комунікація співробітників прокуратури з зовнішніми адресатами через електронну пошту. Точний строк відновлення роботи інших сервісів наразі невідомий.

Відключення Генпрокуратури Нідерландів від інтернету почалося в середині липня після того, як розслідування виявило ознаки несанкціонованого доступу до внутрішніх систем.

За даними ЗМІ, за цим кіберінцидентом може стояти Росія.

Нещодавно Нідерланди заявили, що фіксують збільшення кількості кібератак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.