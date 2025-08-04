Прокуратура Нидерландов после масштабного киберинцидента восстанавливает доступ к интернету

Генеральная прокуратура Нидерландов постепенно восстанавливает доступ к интернету после его принудительного отключения в середине июля из-за обнаруженной хакерской атаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Как сообщили в Министерстве юстиции Нидерландов, на основании расследования и оценок экспертов было принято решение "безопасно начать поэтапное и контролируемое восстановление" доступа внутренней системы прокуратуры к интернету.

"ИТ-среда находится под постоянным мониторингом, чтобы можно было немедленно выявить подозрительные действия в системе и принять соответствующие меры", – заверили в ведомстве.

Одной из первых функций, которая будет восстановлена как можно скорее, является коммуникация сотрудников прокуратуры с внешними адресатами через электронную почту. Точный срок восстановления работы других сервисов пока неизвестен.

Отключение Генпрокуратуры Нидерландов от интернета началось в середине июля после того, как расследование выявило признаки несанкционированного доступа к внутренним системам.

По данным СМИ, за этим киберинцидентом может стоять Россия.

Недавно Нидерланды заявили, что фиксируют увеличение количества кибератак со стороны России, направленных на подрыв стабильности общества и создание чувства тревоги.