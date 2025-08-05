В австрійських Альпах розбилася туристка

В австрійських Альпах внаслідок нещасного випадку загинула жінка, яка сходила на гору.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

58-річна жінка загинула внаслідок нещасного випадку в Аммергауських Альпах.

За даними поліції, жінка прямувала з Кенценгютте до гори висотою 1924 метри. Під час сходження вона раптово втратила рівновагу і впала в крутий яр.

Її 24-річний син викликав службу екстреної допомоги, однак екіпаж рятувального вертольота, який прибув на місце події, зміг витягти лише тіло жінки.

Син загиблої отримує психологічну допомогу.

У липні австрійська поліція повідомила про загибель двох туристів з Німеччини, яких почали шукати після сповіщення від родичів про те, що вони не виходять на зв’язок.

Того ж місяця у швейцарських Альпах загинула 56-річна жінка з німецької землі Баден-Вюртемберг.