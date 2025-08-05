В австрийских Альпах разбилась туристка

В австрийских Альпах в результате несчастного случая погибла женщина, которая поднималась на гору.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

58-летняя женщина погибла в результате несчастного случая в Аммергауских Альпах.

По данным полиции, женщина направлялась из Кенценхютте к горе высотой 1924 метра. Во время восхождения она внезапно потеряла равновесие и упала c крутого обрыва.

Ее 24-летний сын вызвал службу экстренной помощи, однако экипаж спасательного вертолета, прибывший на место происшествия, смог извлечь лишь тело женщины.

Сыну погибшей предоставили психологическую помощь.

В июле австрийская полиция сообщила о гибели двух туристов из Германии, которых начали искать после извещения от родственников о том, что они не выходят на связь.

В том же месяце в швейцарских Альпах погибла 56-летняя женщина из немецкой земли Баден-Вюртемберг.