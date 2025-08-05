У Женеві поновились глобальні перемовини щодо пластикового сміття, ЄС озвучив свою позицію

Єврокомісія візьме участь у міжнародних перемовинах щодо пластикового сміття, що розпочались у Женеві (Швейцарія), та буде просувати своє бачення міжнародної угоди для боротьби з проблемою.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Перемовини у Женеві 5-14 серпня мають на меті досягти великої міжнародної угоди для протидії проблемі забруднення довкілля використаним пластиком. За даними Програми ООН з довкілля, станом на 2021 рік у світі перероблялося лише 9% пластику і 12% йшло на спалювання, а все інше опинялось на сміттєзвалищах чи просто у довкіллі.

ЄС просуватиме ідею про те, щоб угода охоплювала увесь "життєвий цикл" пластикових виробів та містила план поступової відмови від типів пластику, що особливо небезпечні для здоров’я і довкілля.

"Якщо наші теперішні підходи збережуться, то до 2060 року обсяги виробництва пластику потрояться. ЄС рішуче налаштований знайти глобальне рішення для зменшення виробництва пластику", – зазначила єврокомісарка з довкілля, водних ресурсів і циркулярної економіки Єссіка Русвалль, яка братиме участь у "міністерському" етапі перемовин 12 серпня.

Попередній етап роботи над угодою відбувся у грудні 2024 року у Південній Кореї. Тоді узгодити остаточні позиції не вдалося, але переговорний комітет погодив текст, що буде основою для подальших обговорень у Женеві.

Нагадаємо, у ЄС готують революційний законопроєкт щодо упаковки товарів, спрямований на зменшення кількості пластикового сміття. Серед іншого, у ньому йдеться про заборону дрібного порційного пластикового пакування для соусів, напоїв, шампунів, кремів тощо у ресторанній і готельній сфері.

У Литві стала платною одноразова тара для кави та інше пакування.

У Нідерландах вже більше року не дозволено ставити в офісах пластикові чи "паперові" стаканчики.