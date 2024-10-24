У Нідерландах почали перевіряти, як офіси дотримуються заборони одноразових стаканчиків

У Нідерландах почали ходити з перевірками щодо виконання офісами заборони на одноразові стаканчики біля кулерів і кавоварок – вимоги, що діє від початку року для зменшення кількості пластикового сміття.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

З 1 січня цього року у Нідерландах не дозволено ставити в офісах пластикові чи "паперові" стаканчики (всередині все ж є пластик для водонепроникності), які після разового використання опиняються у смітнику і продукують велетенські об’єми відходів.

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Інспекції мають на меті перевірити, чи є великі компанії, які ігнорують нововведення.

У Нідерландах щоденно викидається близько 19 мільйонів одноразових стаканчиків і 4,5 млн пластикових пляшок. Уряд поставив за мету за кілька років скоротити обсяги такого пластикового сміття на 40%, порівняно з 2022 роком.

У 2024 році заборону на одноразові стаканчики запустили у так званих "закритих середовищах" – офісах, навчальних закладах, спортклубах, на фестивалях тощо. Тепер у таких приміщеннях потрібно ставити посуд багаторазового використання.

Учасники інспекцій кажуть, що дуже велика частка відвіданих компаній вже перейшли на скляний посуд, а деякі навіть подарували працівникам бонуси на купівлю гарної офісної чашки для особистого користування.

Нагадаємо, у ЄС готують революційний законопроєкт щодо упаковки товарів, спрямований на зменшення кількості пластикового сміття. Серед іншого, у ньому йдеться про заборону дрібного порційного пластикового пакування для соусів, напоїв, шампунів, кремів тощо у ресторанній і готельній сфері.

З 2021 року у Євросоюзі почала діяти заборона продажу одноразових пластикових виробів.

У парламенті Франції з’явився законопроєкт щодо заборони пакувати воду у пластикові пляшки об’ємом менше ніж 0,5 літра.