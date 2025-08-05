В Женеве начались глобальные переговоры по пластиковому мусору, ЕС озвучил свою позицию

Еврокомиссия примет участие в международных переговорах по проблеме пластикового мусора, которые начались в Женеве (Швейцария), и будет продвигать свое видение международного соглашения.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Переговоры в Женеве 5-14 августа имеют целью достичь крупного международного соглашения по противодействию проблеме загрязнения окружающей среды использованным пластиком. По данным Программы ООН по окружающей среде, по состоянию на 2021 год в мире перерабатывалось только 9% пластика и 12% шло на сжигание, а все остальное оказывалось на свалках или просто в окружающей среде.

ЕС будет продвигать идею о том, чтобы соглашение охватывало весь "жизненный цикл" пластиковых изделий и содержало план постепенного отказа от типов пластика, которые особенно опасны для здоровья и окружающей среды.

"Если наши нынешние подходы сохранятся, то к 2060 году объемы производства пластика утроятся. ЕС решительно настроен найти глобальное решение для сокращения производства пластика", – отметила еврокомиссар по окружающей среде, водным ресурсам и циркулярной экономике Йессика Русвалль, которая примет участие в "министерском" этапе переговоров 12 августа.

Предыдущий этап работы над соглашением состоялся в декабре 2024 года в Южной Корее. Тогда согласовать окончательные позиции не удалось, но переговорный комитет согласовал текст, который будет основой для дальнейших обсуждений в Женеве.

Напомним, в ЕС готовят революционный законопроект об упаковке товаров, направленный на уменьшение количества пластикового мусора. Среди прочего, в нем речь идет о запрете мелкой порционной пластиковой упаковки для соусов, напитков, шампуней, кремов и т.д. в ресторанной и гостиничной сфере.

В Литве стала платной одноразовая тара для кофе и другая упаковка.

В Нидерландах уже больше года запрещено ставить в офисах пластиковые или "бумажные" стаканчики.